ARTS DU CIRQUE ET DECOUVERTE DES ANIMAUX Séné Séné, dimanche 21 juillet 2024.

ARTS DU CIRQUE ET DECOUVERTE DES ANIMAUX dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet Séné 637 € Sans transport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T08:00:00+02:00 – 2024-07-27T23:00:00+02:00

Séjour de 6 jours : du 21 au 27 juillet 2024

Sur la côté sud de la Bretagne, au coeur du golfe du Morbihan, Séné nous ouvre ses espaces de plein air et de loisirs : grandes plaines, forêts celtiques, chapiteau de cirque sur le centre, centre nautique à proximité.

Au programme : 5 séances d’arts du cirque avec mise en place d’un spectacle + 1 sortie à la journée au zoo de Branféré + baignades à l’océan et jeux de plage.

Un séjour orienté 100% sur le cirque et l’imaginaire qui l’accompagne. Les enfants découvrent l’apprentissage des arts du cirque : équilibre-jonglerie, trampoline, cercle aérien et acrobaties.

Le reste de la jorunée est consacré aux animations et aux joies de la baignade.

Séné Route de Mousterian, 56860 Séné Séné Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « info.colos@tootazimut.fr »}]