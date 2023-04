Arts du cirque (6-12 ans) Centre Paris Anim’ Mathis Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public enfants adolescents. payant 24€ pour tous ! Stage d’arts du cirque pour les 6-12 ans : expression corporelle, acrobaties, équilibre Stage pour les 6-12 ans. Stage de 14h à 16h du 24 au 28 avril. L’expression corporelle, des acrobaties (roulade, équilibre, roue, porté simple), du jonglage-manipulation d’objets (tissus, balles, cerceaux, anneaux), l’équilibre sur l’objet (rollabolla, pédalgo). Le cirque met en jeu la coordination physique, la relation à l’autre et à l’objet la confiance en soi, en ses partenaires, l’esprit de coopération et du dépassement de soi. Centre Paris Anim’ Mathis 15 rue Mathis 75019 Paris Contact : https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-arts-du-cirque 01 40 34 50 80 mathis@ligueparis.org https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-arts-du-cirque

