Arts de rue La mare où (l’)on se mire Sorde-l’Abbaye, lundi 15 juillet 2024.

Arts de rue La mare où (l’)on se mire Sorde-l’Abbaye Landes

« Pour mon 1er opéra, je me suis inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne, je vous en dis pas plus. Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra. »

Tout public, dès 6 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 19:30:00

fin : 2024-07-15 22:00:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

