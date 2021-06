Arts de Rue: Compagnies Slow parc, Tsef Zon, L’Art d’Osé, Opus Morlaix, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Morlaix.

Arts de Rue: Compagnies Slow parc, Tsef Zon, L’Art d’Osé, Opus 2021-07-28 – 2021-07-28

Morlaix Finistère

Centre-ville – Gratuit – Sur réservation

Slow Park- « La Maison Lente » à 17h30 et 20h30 (Durée 2 h)

Rendez- vous Jardin Saint Mathieu

Cie l’Art Osé « Jacqueline et Marcel jouent l’ours de Tchekov » à 18h00 et 21h00 (Durée: 45 min)

Cie C’hoari « Tsef Zon( e ) » à 18h15 et 21h00 (Durée: 40 min)

Cie Opus « La veillée » à 22h (Durée: 1h45)

Rendez- vous quartier Château

Compagnie Tsef Zon( e ): danse

Limite d’âge : Tout public à partir de 6 ans

De rondes en spirales, à deux ou à cent, la répétition frénétique des pas amène les individualités à ne faire qu’un. Jeux d’espaces et de dialogues, les deux danseuses tentent de réinvestir les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps d’une soirée. Tourbillonnant et serpentant, un terrain de jeu s’offre à elles. Auriculaires crochetés, le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber les barrières parfois répressives de la société. Les visages changent. La musique mène la danse. Le rythme intense crée le dialogue et fait marteler les chaussures cirées comme les sandales trouées sur le plancher. Les états de corps s’unissent et créent une symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu.

Compagnie L’Art Osé: théâtre et improvisation

Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tchekhov

Limite d’âge : A partir de 12 ans

Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et Marcel. Il y aura le public.

Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien. Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. A tout de suite… Jacqueline et Marcel

Compagnie Opus: théâtre de plein air

La Veillée

Limite d’âge : Tout public

à 22h

(1 h 45)

Durant leur voyage organisé, deux personnes âgées ont été logées

dans une maison de retraite locale. À l’occasion de leur dernière soirée, ils vont inviter leurs hôtes autour d’un feu pour partager une soupe à l’oignon en parlant des étoiles. Au cours de cette veillée singulière où le réel va peu à peu se déguiser, l’imaginaire prendra le dessus, les zygomatiques iront bon train, et les esprits se libéreront…

Sur le site de Langolvas en cas d’intempérie

– Réservations obligatoires (ouverture des réservations pour les premiers spectacles, entre fin juin et début juillet)

– Arrivée 30 minutes avant le début du spectacle, afin de permettre une plus grande fluidité du public, pour l’application des règles sanitaires

– Vous pouvez ramener votre coussin, pour être assis le plus confortablement possible

– Accès piéton (stationnements en centre-ville)

– Accès PMR : par la rue des brebis

– Toilettes publiques les plus proches : place du Marc’hallach

+33 2 98 63 10 14

