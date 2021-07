Arts de Rue: Compagnies Pierre Bonnaud, Le Grand O, Xav to Yilo Morlaix, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Morlaix.

Arts de Rue: Compagnies Pierre Bonnaud, Le Grand O, Xav to Yilo 2021-07-07 – 2021-07-07

Morlaix Finistère

Compagnie Le Grand 0 « animalentendu » à 21h (Durée 60 minutes)

Compagnie Compagnie Xav to Yilo « Maison Feu » à 22h (Durée 55 minutes)

Compagnie : Pierre Bonnaud et Compagnie « La Méthode Fowley » à 20h (Durée 55 minutes)

Rendez- vous au quartier du Château

– Compagnie le Grand O

« Animalentendu »

Cirque / Théâtre / Chant polyphonique

Limite d’âge : Tout public à partir de 7 ans

Animalentendu est une tentative d’oser regarder en dehors de notre bulle humaine.

Le spectacle se présente comme une série de tableaux chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville. Animalentendu est un monde tissé d’associations ; une esthétique composée par nos corps vivants cernés par le bitume et une invitation à regarder nos mains de singe prises dans la toile d’un écosystème qui nous dépasse plutôt qu’au centre du monde. Animalentendu c’est surtout cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre manière d’être les animaux qu’ils sont.

www.facebook.com/cielegrandO

– Compagnie Xav to Yilo

« Maison Feu »

Type de spectacle :

Musique / Cadre aérien

Limite d’âge : Tout public à partir de 6 ans

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé.

Un voyage poétique dont le point de départ pourrait être un phare, un voyage qui oscille entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes.

Maison Feu visite quelques lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant musique, chant, cadre aérien et danse.

https://www.facebook.com/xavtoyilo/

– Compagnie : Pierre Bonnaud et Compagnie

La Méthode Fowley

Duo burlesque pour une chorale publique

Limite d’âge : Tout public

Constance Fowley est professeure de chant d’origine britannique. Guindée et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le chant : sa mission. Jacques est l’assistant et le plus grand fan de miss Fowley. De fil en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de chant interactif et délirant, avec pour objectif d’atteindre l’harmonie collective. Une véritable chorale publique, des personnages clownesques, des séquences de chant collectif, des exploits burlesques, des catastrophes hilarantes, le tout saupoudré d’une poignante humanité… C’est la Méthode Fowley

– Réservations obligatoires (ouverture des réservations pour les premiers spectacles, entre fin juin et début juillet)

– Arrivée 30 minutes avant le début du spectacle, afin de permettre une plus grande fluidité du public, pour l’application des règles sanitaires

– Vous pouvez ramener votre coussin, pour être assis le plus confortablement possible

– Accès piéton (stationnements en centre-ville)

– Accès PMR : par la rue des brebis

– Toilettes publiques les plus proches : place du Marc’hallach

Centre-ville – Gratuit – Sur réservation

Sur le site de Langolvas en cas d’intempérie

+33 2 98 63 10 14

