Arts de Rue: Compagnies Les Gums, Sacorde, Aurita, Monty Picon Morlaix, 18 août 2021-18 août 2021, Morlaix.

Arts de Rue: Compagnies Les Gums, Sacorde, Aurita, Monty Picon 2021-08-18 19:30:00 – 2021-08-18

Morlaix Finistère Morlaix

Cie Les Güms « Stoïk » à 19h30 (Durée 55 minutes)

Cie Sacorde « Point de vue »

Cie Aurita « Méduses » à 22h30 (Durée 45 minutes)

Fanfare Monty Picon

Rendez- vous au Quartier du Château

– Compagnie : Collectif Aurita

« Méduses »

Type de spectacle : Trapèze / Cinéma Super 8 / Musique

Limite d’âge : Tout public à partir de 6 ans

Méduses, un spectacle hybride fait de trapèze de cinéma super 8 et de musique électronique.

Une fable qui mêle mythe, écologie marine et féminismes.

Par-delà les océans, Méduse vit heureuse avec ses sœurs, les Gorgones. Suspendue au sort cruel que lui réservent les dieux olympiens, elle sera bientôt métamorphosée. Devenue mutante, Méduse renaît dans les océans. Elle enfante des millions de créatures qui viennent comme une vengeance mettre à mal les infrastructures de la société post-industrielle. Elle traverse les âges pour parvenir jusqu’à nous.

https://www.instagram.com/collectifaurita/

https://www.facebook.com/collectif.aurita.7/

– Compagnie Les Güms « Stoïk »

Type de spectacle : Duo burlesque

Limite d’âge : A partir de 5 ans

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien. Une scénographie épurée. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. La granditude du rien pour montrer la petitude du tout. Il est grand dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergétique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un monde gestuellement absurde : Rien n’est là, rien est là, tout est là.

www.facebook.com/lesGums

–

– Réservations obligatoires (ouverture des réservations pour les premiers spectacles, entre fin juin et début juillet)

– Arrivée 30 minutes avant le début du spectacle, afin de permettre une plus grande fluidité du public, pour l’application des règles sanitaires

– Vous pouvez ramener votre coussin, pour être assis le plus confortablement possible

– Accès piéton (stationnements en centre-ville)

– Accès PMR : par la rue des brebis

– Toilettes publiques les plus proches : place du Marc’hallach

Centre-ville – Gratuit – Sur réservation

Sur le site de Langolvas en cas d’intempérie

+33 2 98 63 10 14

Cie Les Güms « Stoïk » à 19h30 (Durée 55 minutes)

Cie Sacorde « Point de vue »

Cie Aurita « Méduses » à 22h30 (Durée 45 minutes)

Fanfare Monty Picon

Rendez- vous au Quartier du Château

– Compagnie : Collectif Aurita

« Méduses »

Type de spectacle : Trapèze / Cinéma Super 8 / Musique

Limite d’âge : Tout public à partir de 6 ans

Méduses, un spectacle hybride fait de trapèze de cinéma super 8 et de musique électronique.

Une fable qui mêle mythe, écologie marine et féminismes.

Par-delà les océans, Méduse vit heureuse avec ses sœurs, les Gorgones. Suspendue au sort cruel que lui réservent les dieux olympiens, elle sera bientôt métamorphosée. Devenue mutante, Méduse renaît dans les océans. Elle enfante des millions de créatures qui viennent comme une vengeance mettre à mal les infrastructures de la société post-industrielle. Elle traverse les âges pour parvenir jusqu’à nous.

https://www.instagram.com/collectifaurita/

https://www.facebook.com/collectif.aurita.7/

– Compagnie Les Güms « Stoïk »

Type de spectacle : Duo burlesque

Limite d’âge : A partir de 5 ans

Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien. Une scénographie épurée. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. La granditude du rien pour montrer la petitude du tout. Il est grand dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergétique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un monde gestuellement absurde : Rien n’est là, rien est là, tout est là.

www.facebook.com/lesGums

–

– Réservations obligatoires (ouverture des réservations pour les premiers spectacles, entre fin juin et début juillet)

– Arrivée 30 minutes avant le début du spectacle, afin de permettre une plus grande fluidité du public, pour l’application des règles sanitaires

– Vous pouvez ramener votre coussin, pour être assis le plus confortablement possible

– Accès piéton (stationnements en centre-ville)

– Accès PMR : par la rue des brebis

– Toilettes publiques les plus proches : place du Marc’hallach

Centre-ville – Gratuit – Sur réservation

Sur le site de Langolvas en cas d’intempérie