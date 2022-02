Arts de l’Islam : un passé pour un présent Musée Paul-Dupuy, 8 février 2022, Toulouse.

Arts de l’Islam : un passé pour un présent

du mardi 8 février au mardi 15 mars à Musée Paul-Dupuy

Dix oeuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et de collections nationales et toulousaines, incarnent la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1 300 ans. Retrouvez toutes les 18 expositions sur le sites : [[expo-arts-islam.fr/fr](expo-arts-islam.fr/fr)](expo-arts-islam.fr/fr) Exposition au musée Paul-Dupuy : ampdupuy.fr Billetterie en ligne : [[billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content](billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content)](billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content) Entrée gratuite

Entrée libre

UN PROJET UNIQUE, 18 EXPOSITIONS, 18 VILLES coproduit par la réunion des Musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre

Musée Paul-Dupuy rue de la pleau, toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

