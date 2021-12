Saint-Denis Musée d'art et d'histoire Paul Eluard île de France, Saint-Denis Arts de l’Islam, un passé pour un présent : des expositions partout en France Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Saint-Denis

Arts de l’Islam, un passé pour un présent : des expositions partout en France Musée d’art et d’histoire Paul Eluard, 22 novembre 2021, Saint-Denis. Date et horaire exacts : Du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 18h30

jeudi

de 10h00 à 20h00

lundi, mercredi, vendredi

de 10h00 à 17h30

gratuit

Jusqu’au 27 mars 2022, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Musée du Louvre organise 18 expositions dans 18 villes de France, sur les cultures de l’Islam. Un de ces événements se tient au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis. La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Musée du Louvre présente un nouveau projet, intitulé « Arts de l’Islam, un passé pour un présent ». Il a pour objectif de faire découvrir les cultures de l’Islam partout en France. Lors de 18 expositions, les œuvres, à la fois historiques et contemporaines, sont présentées dans des lieux de culture, telles que des médiathèques, musées … Au total, 180 œuvres issues du département des Arts de l’Islam du Musée du Louvre et de collections nationales et régionales sont dévoilées. Ce projet unique, porté par le ministère de la Culture, permet de présenter à un grand public, et notamment aux jeunes générations, la diversité et la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1300 ans. Présente au musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard, à Saint-Denis, l’exposition est accessible gratuitement. Des temps forts sont prévus à diverses occasions, en partenariat avec l’Ecole du Louvre. Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22 bis Rue Gabriel Péri Saint-Denis 93200 Contact : 01 83 72 24 57 https://expo-arts-islam.fr/fr Expo

Date complète :

2021-11-20T14:00:00+01:00_2021-11-20T18:30:00+01:00;2021-11-21T14:00:00+01:00_2021-11-21T18:30:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T17:30:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T17:30:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T20:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T17:30:00+01:00;2021-11-27T14:00:00+01:00_2021-11-27T18:30:00+01:00;2021-11-28T14:00:00+01:00_2021-11-28T18:30:00+01:00;2021-11-29T10:00:00+01:00_2021-11-29T17:30:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T17:30:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T20:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T17:30:00+01:00;2021-12-04T14:00:00+01:00_2021-12-04T18:30:00+01:00;2021-12-05T14:00:00+01:00_2021-12-05T18:30:00+01:00;2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T17:30:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T17:30:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T20:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T17:30:00+01:00;2021-12-11T14:00:00+01:00_2021-12-11T18:30:00+01:00;2021-12-12T14:00:00+01:00_2021-12-12T18:30:00+01:00;2021-12-13T10:00:00+01:00_2021-12-13T17:30:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T17:30:00+01:00;2021-12-16T10:00:00+01:00_2021-12-16T20:00:00+01:00;2021-12-17T10:00:00+01:00_2021-12-17T17:30:00+01:00;2021-12-18T14:00:00+01:00_2021-12-18T18:30:00+01:00;2021-12-19T14:00:00+01:00_2021-12-19T18:30:00+01:00;2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T17:30:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T17:30:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T20:00:00+01:00;2021-12-24T10:00:00+01:00_2021-12-24T17:30:00+01:00;2021-12-25T14:00:00+01:00_2021-12-25T18:30:00+01:00;2021-12-26T14:00:00+01:00_2021-12-26T18:30:00+01:00;2021-12-27T10:00:00+01:00_2021-12-27T17:30:00+01:00;2021-12-29T10:00:00+01:00_2021-12-29T17:30:00+01:00;2021-12-30T10:00:00+01:00_2021-12-30T20:00:00+01:00;2021-12-31T10:00:00+01:00_2021-12-31T17:30:00+01:00;2022-01-01T14:00:00+01:00_2022-01-01T18:30:00+01:00;2022-01-02T14:00:00+01:00_2022-01-02T18:30:00+01:00;2022-01-03T10:00:00+01:00_2022-01-03T17:30:00+01:00;2022-01-05T10:00:00+01:00_2022-01-05T17:30:00+01:00;2022-01-06T10:00:00+01:00_2022-01-06T20:00:00+01:00;2022-01-07T10:00:00+01:00_2022-01-07T17:30:00+01:00;2022-01-08T14:00:00+01:00_2022-01-08T18:30:00+01:00;2022-01-09T14:00:00+01:00_2022-01-09T18:30:00+01:00;2022-01-10T10:00:00+01:00_2022-01-10T17:30:00+01:00;2022-01-12T10:00:00+01:00_2022-01-12T17:30:00+01:00;2022-01-13T10:00:00+01:00_2022-01-13T20:00:00+01:00;2022-01-14T10:00:00+01:00_2022-01-14T17:30:00+01:00;2022-01-15T14:00:00+01:00_2022-01-15T18:30:00+01:00;2022-01-16T14:00:00+01:00_2022-01-16T18:30:00+01:00;2022-01-17T10:00:00+01:00_2022-01-17T17:30:00+01:00;2022-01-19T10:00:00+01:00_2022-01-19T17:30:00+01:00;2022-01-20T10:00:00+01:00_2022-01-20T20:00:00+01:00;2022-01-21T10:00:00+01:00_2022-01-21T17:30:00+01:00;2022-01-22T14:00:00+01:00_2022-01-22T18:30:00+01:00;2022-01-23T14:00:00+01:00_2022-01-23T18:30:00+01:00;2022-01-24T10:00:00+01:00_2022-01-24T17:30:00+01:00;2022-01-26T10:00:00+01:00_2022-01-26T17:30:00+01:00;2022-01-27T10:00:00+01:00_2022-01-27T20:00:00+01:00;2022-01-28T10:00:00+01:00_2022-01-28T17:30:00+01:00;2022-01-29T14:00:00+01:00_2022-01-29T18:30:00+01:00;2022-01-30T14:00:00+01:00_2022-01-30T18:30:00+01:00;2022-01-31T10:00:00+01:00_2022-01-31T17:30:00+01:00;2022-02-02T10:00:00+01:00_2022-02-02T17:30:00+01:00;2022-02-03T10:00:00+01:00_2022-02-03T20:00:00+01:00;2022-02-04T10:00:00+01:00_2022-02-04T17:30:00+01:00;2022-02-05T14:00:00+01:00_2022-02-05T18:30:00+01:00;2022-02-06T14:00:00+01:00_2022-02-06T18:30:00+01:00;2022-02-07T10:00:00+01:00_2022-02-07T17:30:00+01:00;2022-02-09T10:00:00+01:00_2022-02-09T17:30:00+01:00;2022-02-10T10:00:00+01:00_2022-02-10T20:00:00+01:00;2022-02-11T10:00:00+01:00_2022-02-11T17:30:00+01:00;2022-02-12T14:00:00+01:00_2022-02-12T18:30:00+01:00;2022-02-13T14:00:00+01:00_2022-02-13T18:30:00+01:00;2022-02-14T10:00:00+01:00_2022-02-14T17:30:00+01:00;2022-02-16T10:00:00+01:00_2022-02-16T17:30:00+01:00;2022-02-17T10:00:00+01:00_2022-02-17T20:00:00+01:00;2022-02-18T10:00:00+01:00_2022-02-18T17:30:00+01:00;2022-02-19T14:00:00+01:00_2022-02-19T18:30:00+01:00;2022-02-20T14:00:00+01:00_2022-02-20T18:30:00+01:00;2022-02-21T10:00:00+01:00_2022-02-21T17:30:00+01:00;2022-02-23T10:00:00+01:00_2022-02-23T17:30:00+01:00;2022-02-24T10:00:00+01:00_2022-02-24T20:00:00+01:00;2022-02-25T10:00:00+01:00_2022-02-25T17:30:00+01:00;2022-02-26T14:00:00+01:00_2022-02-26T18:30:00+01:00;2022-02-27T14:00:00+01:00_2022-02-27T18:30:00+01:00;2022-02-28T10:00:00+01:00_2022-02-28T17:30:00+01:00;2022-03-02T10:00:00+01:00_2022-03-02T17:30:00+01:00;2022-03-03T10:00:00+01:00_2022-03-03T20:00:00+01:00;2022-03-04T10:00:00+01:00_2022-03-04T17:30:00+01:00;2022-03-05T14:00:00+01:00_2022-03-05T18:30:00+01:00;2022-03-06T14:00:00+01:00_2022-03-06T18:30:00+01:00;2022-03-07T10:00:00+01:00_2022-03-07T17:30:00+01:00;2022-03-09T10:00:00+01:00_2022-03-09T17:30:00+01:00;2022-03-10T10:00:00+01:00_2022-03-10T20:00:00+01:00;2022-03-11T10:00:00+01:00_2022-03-11T17:30:00+01:00;2022-03-12T14:00:00+01:00_2022-03-12T18:30:00+01:00;2022-03-13T14:00:00+01:00_2022-03-13T18:30:00+01:00;2022-03-14T10:00:00+01:00_2022-03-14T17:30:00+01:00;2022-03-16T10:00:00+01:00_2022-03-16T17:30:00+01:00;2022-03-17T10:00:00+01:00_2022-03-17T20:00:00+01:00;2022-03-18T10:00:00+01:00_2022-03-18T17:30:00+01:00;2022-03-19T14:00:00+01:00_2022-03-19T18:30:00+01:00;2022-03-20T14:00:00+01:00_2022-03-20T18:30:00+01:00;2022-03-21T10:00:00+01:00_2022-03-21T17:30:00+01:00;2022-03-23T10:00:00+01:00_2022-03-23T17:30:00+01:00;2022-03-24T10:00:00+01:00_2022-03-24T20:00:00+01:00;2022-03-25T10:00:00+01:00_2022-03-25T17:30:00+01:00;2022-03-26T14:00:00+01:00_2022-03-26T18:30:00+01:00;2022-03-27T14:00:00+01:00_2022-03-27T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Saint-Denis Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Paul Eluard Adresse 22 bis Rue Gabriel Péri Ville Saint-Denis lieuville Musée d'art et d'histoire Paul Eluard Saint-Denis