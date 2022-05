Arts de l’Islam Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022 21:45, Rennes.

Nuit des musées Arts de l’Islam Musée des Beaux-Arts Samedi 14 mai, 20h45, 21h45 Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Visite flash de 30 mn

Fort de son succès, la galerie consacrée aux arts de l’Islam dont l’exposition a été organisée par le musée du Louvre est maintenue jusqu’à l’hiver 2022. Ainsi, les œuvres prêtées par différentes institutions sont remplacées par des œuvres inédites de la collection du musée des beaux-arts, et notamment du Maghreb : une belle occasion de poursuivre votre exploration de ces riches civilisations !

Situé en centre ville, le musée des Beaux-Arts de Rennes présente des collections riches et variées : objets antiques et extra-européens, tableaux du XVIème au XXème siècle (Véronèse, Rubens, La Tour, Sérusier, Picasso, etc) et des sculptures.

Parking : Kléber Métro : République Bus arrêt “Musée beaux-arts : 4, 6, 40, 64, 67 Bus arrêt “Lycée Zola” : 54, 55, 56 Vélo STAR : station avenue Janvier

http://www.mbar.org

Parking lot: Kléber Métro: Republic Bus stop(ruling) “Museum Fine Arts: 4, 6, 40, 64, 67 Buses stop(ruling) ” Lycée Zola “: 54, 55, 56 Bike STAR: actual station(resort) in January Without reservation, subject to availability Saturday 14 May, 20:45, 21:45

Located in city centre, the museum of the Fine Arts of Rennes presents rich and varied collections: ancient and extra-European objects, paintings(boards) the from XVIth century till XXth century (Véronèse, Rubens, The Tower, Sérusier, Picasso, etc) and sculptures. hearing impairment

Gracias a su éxito, la galería dedicada a las artes del Islam, cuya exposición fue organizada por el Museo del Louvre, se mantiene hasta el invierno de 2022. Así, las obras prestadas por diferentes instituciones son reemplazadas por obras inéditas de la colección del Museo de Bellas Artes, y en particular del Magreb: ¡una buena ocasión para proseguir vuestra exploración de estas ricas civilizaciones!

Sin reserva, dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:45, 21:45

20 quai Emile Zola, 35000 Rennes 35000 Rennes Bretagne