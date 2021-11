Arts de l’Islam : Musée de la Céramique, 20 novembre 2021, Rouen.

Ce projet national, coproduit par le musée du Louvre et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, se déroule simultanément dans les lieux culturels de dix-huit villes de France du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022. Destinée à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, cette exposition renouvelle le regard sur les arts et les cultures islamiques. Les arts de l’Islam, mis en valeur au sein du Département qui leur est consacré au musée du Louvre depuis 2012, se caractérisent par leur grande diversité. De l’Espagne à l’Inde, du 7e siècle à nos jours, les oeuvres d’art sont la traduction dans la matière de la richesse géographique, culturelle, confessionnelle et temporelle de l’Islam. Elles révèlent également l’importance des échanges anciens, étroits et féconds tissés entre la France et l’Orient et sont le reflet de la circulation des idées et des hommes. Les artistes contemporains, quant à eux, offrent au spectateur une vision sur le monde actuel en convoquant ces traditions multiples. Le musée de la Céramique présente ainsi au public 10 oeuvres majeures, des objets historiques à la photographie contemporaine, reflétant la richesse culturelle et la variété de pratiques et sensibilités artistiques de l’Islam. À côté de prêts prestigieux du musée du Louvre, du musée du quai Branly, du Fonds régional d’art contemporain Normandie Rouen et de la Bibliothèque municipale et patrimoniale Villon de Rouen, seront dévoilés plusieurs objets remarquables des collections métropolitaines. Evoquant le goût ancien des collectionneurs pour les arts islamiques, ces oeuvres d’art illustrent l’héritage pluriel du patrimoine français Du 20 novembre 2021 au 30 mars 2021

