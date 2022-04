Arts de l’image au XIXe siècle, dans une culture d’Edo finissante : les contractions d’une autre modernité ? Aix-en-Provence, 30 mai 2022, Aix-en-Provence.

Arts de l’image au XIXe siècle, dans une culture d’Edo finissante : les contractions d’une autre modernité ? Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

2022-05-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-30 16:00:00 16:00:00 Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

6 6 A la fin de l’époque d’Edo, avant l’accroissement de l’ouverture à l’Occident, les styles et productions étudiés dans les séances précédentes débouchent sur de nouvelles évolutions et innovations, qui montrent un dynamisme éclatant.



Tandis que l’estampe tardive voit l’éclosion des grands maîtres du paysage, Hokusai et Hiroshige, de nouveaux genres comme la peinture de lettré, ou la peinture d’inspiration occidentale (yôga), tantôt s’affrontent, tantôt se mêlent dans des styles hybrides.



C’est un tel dynamisme qui inspirera le japonisme, et qui nourrira l’histoire de l’art du monde au XXe siècle.

Conférence animée par Arthur Mitteau, Maître de conférence

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

