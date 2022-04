Arts de la rue: “Witness the fitness” Aix-en-Provence, 9 mai 2022, Aix-en-Provence.

Arts de la rue: “Witness the fitness” Aix-en-Provence

2022-05-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-09 14:30:00 14:30:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la Fête de l’Europe, le Centre Franco-Allemand de Provence vous propose d’assister au spectacle de rue “Witness The Fitness”, performé et créé par Norma Nix (Angela Riegelhofer), artiste autrichienne spécialisée dans les arts du cirque. Le spectacle sera en français avec quelques mots d’allemand. A travers cette performance, Norma Nix cherche à interroger la place des réseaux sociaux et de la recherche du succès dans nos quotidiens. Pour vivre l’expérience unique de ce spectacle de rue mêlant art clownesque, cirque, aérobic et fitness, rejoignez-nous ce 9 mai à 14h00, en plein air.





Vous y retrouverez également les stands des différents pays présents dans le cadre du Forum associa-tif. A la suite du spectacle, seront également proposés des danses ukrainiennes et polonaises, un concert d’un musicien tchèque, un violoniste hongrois, une chorale espagnole et bien d’autres réjouissances…



Organisée par le Centre Franco-Allemand de Provence en coopération avec la Ville d’Aix-en-Provence et avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

Une création mêlant arts de la rue, cirque et hoola-hoop dans le cadre de la Fête de l’Europe, sur la place François Villon

info@cfaprovence.com +33 4 42 21 29 12 https://www.cfaprovence.com/

Aix-en-Provence

