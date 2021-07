Oudan Oudan Nièvre, Oudan « Arts de la rue » avec la Transverse sur Oudan Oudan Oudan Catégories d’évènement: Nièvre

« Arts de la rue » avec la Transverse sur Oudan Oudan, 6 août 2021-6 août 2021, Oudan. « Arts de la rue » avec la Transverse sur Oudan 2021-08-06 18:00:00 – 2021-08-06 21:00:00

Oudan Nièvre Oudan Venez assister aux spectacles organisé par la Transverse. -Vers la mairie à 18h33Les Cousins Machin pour 20 min de Chansons consanguines. -A 19h01 Cie l’Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tchekhov pour 45 min de Théâtre et improvisation. -A 20h03 Les Cousins Machin pour 1h de Chansons consanguines. +33 3 86 20 12 65 Venez assister aux spectacles organisé par la Transverse. -Vers la mairie à 18h33Les Cousins Machin pour 20 min de Chansons consanguines. -A 19h01 Cie l’Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tchekhov pour 45 min de Théâtre et improvisation. -A 20h03 Les Cousins Machin pour 1h de Chansons consanguines. dernière mise à jour : 2021-07-17 par

