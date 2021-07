Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre » Arts de la rue » avec la Transverse sur Clamecy Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

» Arts de la rue » avec la Transverse sur Clamecy 2021-08-07 16:30:00 – 2021-08-07 22:30:00

Clamecy Nièvre Clamecy Venez assister aux spectacle organisé par la Transverse. – Autour de la mairie : Rue de la Halle à 16h58 Cie La Débordante / Ce qui m’est dû

45 min – Danse et parole citoyenne -A la Place du 19 août à 18h01 Cie l’Art Osé / Jacqueline et Marcel jouent

Music-hall de Lagarce

45 min – Théâtre et improvisation -Sur le Parvis de la collégiale Saint-Martin

A 19h00 Buvette façon la transverse

A 21h03 Les frères Jacquard / La Jacquaravane

Clamecy