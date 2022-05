Arts D’Caux Rives-en-Seine, 4 juin 2022, Rives-en-Seine. Arts D’Caux Saint-Wandrille-Rançon Place de l’Église Rives-en-Seine

Rives-en-Seine Seine-Maritime Après deux ans d’absence, l’exposition Arts D’Caux est de retour dans le centre bourg de Saint-Wandrille, pour 3 jours dédiés à l’art et à l’artisanat d’art. Vingt-cinq artistes sont attendus dans et autour de l’église, ainsi qu’à la salle de la Caillouville et sur le parking : peinture, poterie, bois flotté, bijoux, cartonnages, créations textiles… Nouveautés 2022 : séances de dédicaces, ateliers enfants “peinture de coloquinte” et “pliage papier”.

Après deux ans d'absence, l'exposition Arts D'Caux est de retour dans le centre bourg de Saint-Wandrille, pour 3 jours dédiés à l'art et à l'artisanat d'art. Vingt-cinq artistes sont attendus dans et autour de l'église, ainsi qu'à la salle de la Caillouville et sur le parking : peinture, poterie, bois flotté, bijoux, cartonnages, créations textiles… Nouveautés 2022 : séances de dédicaces, ateliers enfants "peinture de coloquinte" et "pliage papier".

Sur place, vous pourrez vous restaurer à la buvette et au stand de petite restauration.

d.duchemin@neuf.fr +33 6 12 50 52 39

