Tartas Tartas Landes, Tartas Arts créatifs enfant Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Arts créatifs enfant Tartas, 29 septembre 2021, Tartas. Arts créatifs enfant 2021-09-29 10:00:00 – 2021-09-29 11:30:00 Ma Zoly Boutique 429 avenue Robert Labeyrie

Tartas Landes Tartas EUR 7 15 Apprenez le tissage auprès de Sandy.

Venez créer votre animal ou votre arc-en-ciel coloré en tissant vos formes et en les décorant à votre goût.

Un gros wouah!!! assuré à la sortie pour bien décorer votre chambre! Apprenez le tissage auprès de Sandy.

Venez créer votre animal ou votre arc-en-ciel coloré en tissant vos formes et en les décorant à votre goût.

Un gros wouah!!! assuré à la sortie pour bien décorer votre chambre! Apprenez le tissage auprès de Sandy.

Venez créer votre animal ou votre arc-en-ciel coloré en tissant vos formes et en les décorant à votre goût.

Un gros wouah!!! assuré à la sortie pour bien décorer votre chambre! dernière mise à jour : 2021-09-17 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Ma Zoly Boutique 429 avenue Robert Labeyrie Ville Tartas lieuville 43.78585#-0.92994