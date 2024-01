Arts At Home Espace Van Gogh, Arles Arles, samedi 17 février 2024.

Arts At Home L’association étudiante l’ArtScene organise la 21e édition de son festival Arts At Home le 17 & 18 fevrier 2024. Plusieurs présentations artistiques auront lieu dans les maisons des Arlésiens. 17 et 18 février Espace Van Gogh, Arles prix libre et gratuit pour les étudiants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T09:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T09:00:00+01:00 – 2024-02-18T12:00:00+01:00

L’association étudiante l’ArtScene organise la 21e édition de son festival Arts At Home le 17 & 18 fevrier 2024. Plusieurs présentations artistiques auront lieu dans les maisons des Arlésiens.

Les départs se feront à l’espace Van Gogh pour une itinérance sur deux parcours à travers les rues d’Arles. Un large choix d’expositions artistiques vous seront présentés, du chant à la peinture en passant par la musique.

La participation est proposée sur inscription préalable (afin de constituer des petits groupes par médiateur), par mail à artsathome@gmail.com.

Espace Van Gogh, Arles Place Félix Rey, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « artsathome@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:artsathome@gmail.com »}]

musique festival

association l’ArtScene