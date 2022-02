Arts at home Arles, 12 février 2022, Arles.

Arts at home Arles

2022-02-12 – 2022-02-13

Arles Bouches-du-Rhône Arles

Le festival Arts At Home promeut la diversité des pratiques culturelles et brise les frontières entre le public et l’artiste en invitant l’art au plus près des arlésiens.

Pour sa 19e édition, l’association étudiante l’Artscène mise sur une programmation éclectique, ouverte à toutes à tous et éco-responsable pour satisfaire son public.



Samedi 12 février 2022

– Parcours Mauve : 13h30 / 15h45

– Parcours Turquoise : 13h45 / 16h15

– Parcours Vermeil : 14h / 16h



Dimanche 13 février 2022

– Parcours Mauve : 10h / 14h30

– Parcours Turquoise : 10h15 / 14h45

– Parcours Vermeil : 10h30 / 15h



Un rendez-vous festif et convivial aura lieu le samedi soir à partir de 21h à L’Aire avec un DJ set. Ce sera l’occasion de rencontrer les artistes, les bénévoles et l’équipe d’organisation du festival dans une ambiance plus décontractée et dansante.

Ce festival pluridisciplinaire itinérant vous emmène de maisons en appartements afin de découvrir un florilège de propositions artistiques : de la musique, de la peinture, de la danse… et beaucoup d’autres surprises !

artsathome@gmail.com +33 6 68 83 45 32

Le festival Arts At Home promeut la diversité des pratiques culturelles et brise les frontières entre le public et l’artiste en invitant l’art au plus près des arlésiens.

Pour sa 19e édition, l’association étudiante l’Artscène mise sur une programmation éclectique, ouverte à toutes à tous et éco-responsable pour satisfaire son public.



Samedi 12 février 2022

– Parcours Mauve : 13h30 / 15h45

– Parcours Turquoise : 13h45 / 16h15

– Parcours Vermeil : 14h / 16h



Dimanche 13 février 2022

– Parcours Mauve : 10h / 14h30

– Parcours Turquoise : 10h15 / 14h45

– Parcours Vermeil : 10h30 / 15h



Un rendez-vous festif et convivial aura lieu le samedi soir à partir de 21h à L’Aire avec un DJ set. Ce sera l’occasion de rencontrer les artistes, les bénévoles et l’équipe d’organisation du festival dans une ambiance plus décontractée et dansante.

Arles

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office de Tourisme d’Arles Provence Tourisme / Office de Tourisme d’ArlesProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Arles