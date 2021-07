Arts à la rue, le festival éclaté Terrasse Agrippa d’Aubigné,, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Genève.

Arts à la rue, le festival éclaté

du jeudi 15 juillet au mardi 10 août à Terrasse Agrippa d’Aubigné,

Du 15 juillet au 10 août, tous les mardis et jeudis soir à 19h30, la Terrasse Agrippa d’Aubigné en Vieille-Ville se transformera en une scène joyeuse et éphémère. Pendant près d’un mois, Arts à la rue, viendra égayer l’été genevois avec deux spectacles par semaine, placés sous le signe de l’humour, de la tendresse et de la convivialité. Une production de la compagnie Mine de Rien, sous la houlette de sa fondatrice, Joane Reymond, comédienne et fervente adepte du spectacle de rue. Un festival éclaté en une palette d’artistes qui s’empresseront de surprendre, faire rire et émouvoir le public avec des animations théâtrales originales et variées. Un événement populaire gratuit où culture rime avec partage. **Jeudi 15 juillet** **Cie les Les Malles : MANTO** _Marionnette portée, danse et théâtre gestuel – 30 mn_ Georges et Victoria a(i)mants et complices évoluent avec l’âge, aussi touchants que décalés, ils amorcent une réflexion sur le temps qui passe. Ensemble, ils vieillissent et retrouvent l’espace d’un instant leur jeunesse avec l’aide de leurs manipulateurs en vous proposant un délicat moment de vie entre poésie, danse et spectacle. Cie Tita8lou : Miss Margherita Cirque à l’italienne – 25 mn Miss Margherita adore faire la pizza, mais mieux vaut ne pas manger celle qu’elle pourrait vous offrir… Admirez-la, brandissant pompeusement son rouleau à pâte magique avec son élégant tablier et sa dextérité mafieuse. Elle râle, elle a un sale caractère et elle est italienne… ou pas? **Mardi 20 juillet** **Cie Fada : T.I.T.R. : Thinkin In The Rain** _Conférence déjantée – 45 minutes_ A l’occasion de la commémoration des 400 ans de la mort de René Descartes, vous êtes conviés à la célèbre conférence sur « L’Art de Penser », donnée par le brillant philosophe Jean-René Dupetitpois. Il semble cependant que ce dernier ait été retardé. Son assistante, Juliette, va s’occuper de vous faire patienter en attendant son arrivée. Elle vous fera voyager de Descartes à Broadway, en suivant son rêve et les étoiles. Un moment bien surprenant ! **Jeudi 22 juillet** **Collectif du Pif – Toi, moi et le monde** _Théâtre humour – 55 mn_ Je voulais faire un spectacle avec de la danse, des chansons, des cascades, du drame, du surréalisme, de l’amour et beaucoup de rigolade. Alors j’ai pensé à ma mère ! Parce que ma vie sans elle serait bien fade. Envie de la raconter, de partager et de dire du vrai et du presque vrai… **Mardi 27 juillet** **Les Batteurs de pavés : Germinal** _Théâtre de rue – 45 mn._ Etienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide de baisser les salaires. Une adaptation à l’humour décalé et à l’énergie débordante du chef d’œuvre d’Emile Zola. **Jeudi 29 juillet** **Cie Bestiaire à pampilles : La Gaarde** _Spectacle à prétention clownesque – 45 mn_ Un détachement spécial de la garde suisse a reçu une mission hautement importante commanditée par le Pape : livrer le Saint Graal, qui choisira le nouvel étu pour l’éternité. Spécialistes chevronnés de la rigueur, rompus à l’exercice du cérémonial et garants de la précision militaire devant l’éternel, ils ont tout pour réussir ! Mais ce qui aurait dû être une cérémonie de plus, sans accrocs, va se révéler diablement plus compliqué que prévu… **Mardi 3 août** **L’Art Osé : Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce** _Théâtre et Improvisation – 45 mn_ Pour l’occasion, Jacqueline a sorti sa robe du soir et Marcel son smoking. Il y aura du panache, du charme, du romanesque, mais il n’y aura ni champagne ni musique ni paillettes… Il sera question de porte, de tabouret, de tricherie. « L’histoire ? Nous serions heureux de la connaître ! Ce qui est certain c’est que ces deux imposteurs seront là, devant vous et qu’ils feront tout pour vous rencontrer. A tout de suite… **Jeudi 5 août** **Le Siffleur : Spectacle humoristique, singulier, musical et poétique de Fred RADIX** _Humour musical – 50 min_ Laissez vous bercer par les plus beaux airs de la musique classique, interprétés par un drôle siffleur aussi élégant que décalé. Accompagné par un orchestre philarmonique de poche ce virtuose du sifflet revisite Bizet, Schubert ou Mozart, mais pas que ! Un spectacle humoristique, singulier, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la musique classique. A ne pas rater. **Mardi 10 août** **Cie Mine de Rien : Sois belle et t’endors pas !** _Théâtre de rue – 55 mn_ A partir du conte de la Belle au bois dormant ce spectacle raconte l’évolution du droit des femmes durant les trois derniers siècles. On y verra une conteuse en mal d’amour, une fée à la langue bien pendue, une sorcière bien méchante, une princesse bien capricieuse, deux militantes bien connues, deux prétendants bien patriarches et un astronaute bien légendaire. Magie, chanson, marionnette, pour un spectacle bien rock n’roll et bien féminin.

8 soirées de spectacles loufoques, drôles et décalés

Terrasse Agrippa d’Aubigné, 7 rue de l’Evêché, 1204 Genève Genève Cité



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T19:30:00 2021-07-15T20:30:00;2021-07-20T19:30:00 2021-07-20T20:15:00;2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T20:30:00;2021-07-27T19:30:00 2021-07-27T20:15:00;2021-07-29T19:30:00 2021-07-29T20:15:00;2021-08-03T19:30:00 2021-08-03T20:15:00;2021-08-05T19:30:00 2021-08-05T20:20:00;2021-08-10T19:30:00 2021-08-10T20:30:00