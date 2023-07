Concert de l’Epiphanie Art’rhena Vogelgrun, 7 janvier 2024, Vogelgrun.

Vogelgrun,Haut-Rhin

« De Vienne à Chicago », par l’Orchestre symphonique Chüt, accompagné par Lina Loev. Un goûter des rois sera proposé sur le parvis..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . EUR.

Art’rhena

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est



« From Vienna to Chicago », by the Chüt Symphony Orchestra, accompanied by Lina Loev. There will also be a « King’s snack » on the square.

« De Viena a Chicago », por la Orquesta Sinfónica de Chüt, acompañada por Lina Loev. También habrá una « merienda del Rey » en la explanada.

« Von Wien nach Chicago », vom Chüt Symphony Orchestra, begleitet von Lina Loev. Auf dem Vorplatz wird ein Dreikönigssnack angeboten.

