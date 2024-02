Art’R 2024 / « Les Planètes » par le collectif La Ville en Feu La Maison des métallos Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Sortie de résidence de « Les Planètes » par le collectif La Ville en feu dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2024

Les Planètes sont une réécriture du poème symphonique homonyme de Gustav Holst dansée, jouée et chantée a cappella dans l’espace public. À dix chorégraphes / metteureuses en scène / compositeurices, et interprètes / performeureuses, nous nous confrontons à l’œuvre symphonique pour donner à voir et à entendre ce qui résonne du cosmos en nous. On pourrait imaginer le spectacle comme un parcours d’explorateurices à suivre au son de la partition musicale. Nous partons ensemble de la Terre pour une traversée du système solaire – et de la symphonie de Holst – de Mars à Neptune.

Sortie de résidence

Le mercredi 20 mars à 19h30

Devant La Maison des Métallos (94, rue Jean-Pierre Timbaud , Paris 11e)

GRATUIT

Tout public

La Ville en Feu est un collectif d’artistes pluridisciplinaires ayant suivi des formations en art dramatique, en chant et en danse dans les conservatoires municipaux de la ville de Paris et les écoles supérieures de danse et théâtre de France, de Suisse et de Belgique.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.artr.fr/projetartr/les-planetes/ communication@artr.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695

Julie Folly