.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Réservation conseillée auprès de communication@artr.fr Représentations de « L’Instant T. » par la La Vaste Entreprise dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue – Printemps 2023 L’Instant T. vous propose une expérience d’immersion dans un fragment de

temps suspendu. Un instant résistant étrangement au flot continu des minutes et

des heures. La Vaste Entreprise poursuit ici son étude de l’ordinaire, avec

cette œuvre « soluble », presque invisible, que l’on pourrait comparer à un

cachet d’aspirine plongé dans un verre d’eau : avant ou après, ça ressemble

toujours à un verre d’eau, mais il s’est quand même produit entre temps un

petit phénomène étonnant, assez fascinant à contempler. Représentations les 17 et 18 juin à 15h et 17h – GRATUIT

Durée : 50min

RDV au 47 Bd Voltaire, Paris 11e À partir de 12 ans

Réservation conseillée auprès de communication@artr.fr La Vaste Entreprise

Nicolas Heredia et La Vaste Entreprise développent

leurs projets dans des théâtres, des centres d’art ou en espace public, au

croisement du spectacle vivant, des arts visuels ou performatifs. Ils

privilégient la mise en lumière d’un ordinaire rendu sensible pour déployer une

écriture poétique multiforme. lavasteentreprise.org RDV au 47 Bd Voltaire 47 Bd Voltaire 75011 Paris Contact : https://www.artr.fr/projetartr/linstant-t/ communication@artr.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064806183695

