Art’R 2023 / « Habiter n’est pas dormir » par la Compagnie Volubilis Parvis de la mairie du 11e arrondissement, 13 juin 2023, Paris.

Du mardi 13 juin 2023 au jeudi 15 juin 2023 :

mardi, mercredi, jeudi

de 22h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

3 jours d’installation, de performance et de représentations de « Habiter n’est pas dormir » par la Compagnie Volubilis dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue / Printemps 2023

Une maison à ciel ouvert, sans cloison ni toit, va débarquer au lever du jour, en plein cœur de la ville. Venez tout au long de la journée rencontrer le quotidien de celles et ceux qui y habitent, vous aurez la liberté de les observer de loin ou de près, de vous arrêter et pourquoi pas de devenir habitant de l’instant.

Rendez- vous au coucher du soleil, vous serez autorisés à vous installer autour de la maison et à poser votre regard sur l’intimité de celles et ceux qui habitent… Entre rêve et réalité, une maison éclairée, c’est une maison qui regarde dehors et qui dévoile ses secrets…

Représentations les 13, 14 et 15 juin à 22h – GRATUIT

Durée : 1h

Parvis de la mairie du 11e arrondissement

Performances en continu le 13 juin de 14h à 21h et les 14 et 15 juin de 8h30 à 21h – GRATUIT

Parvis de la mairie du 11e arrondissement

La Compagnie Volubilis

La compagnie Volubilis a choisi d’explorer des territoires différents. Ce sont les espaces imprévus ou peu conventionnels qui viennent nourrir son propos chorégraphique. La question du Dedans /Dehors ne s’est jamais posée en tant que telle. Certaines pièces ont trouvé leur place dans l’espace public et puis d’autres sur le plateau, c’est le sujet et son traitement qui ont fait exister les spectacles de la compagnie.

compagnie-volubilis.com

En partenariat avec La Maison des Métallos

Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

Parvis de la mairie du 11e arrondissement 12, PLACE LEON BLUM 75011 Paris

© Alex Giraud Habiter n’est pas dormir – Compagnie Volubilis