Spectacle “Le Chant des vagabondes”, par Les Souffleurs commandos poétiques, Jardin de Reuilly-Paul Pernin, Paris 12e. Dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue / Printemps 2022.

Que sait-on des Véronique de Perse, Balisier des Caraïbes, Scille de Sibérie, Vergerette de Sumatra, Coqueret du Pérou, Nigelle de Damas, Éventail de Caroline, Tamarin d’Inde, etc. ? Et du sort qui leur est réservé en Europe ? Les simples noms des plantes vagabondes font rêver le voyage et évoquent la formidable liberté de vie. Que peuvent-elles nous raconter de la nécessité vitale de la mobilité, de la réponse quasi unanime du mouvement pour survivre ? Il s’agit ici d’imaginer un éloge des vagabondes et du pollen contre lesquels la politique du mur ne peut rien. Dans un jardin du savoir, de la fête et de la joie, les spectateurs sont accueillis par 17 Souffleurs pour découvrir les récits des vagabondes et célébrer ensemble la pensée du poète Franck-André Jamme : « Savoir que les portes closes jamais ne peuvent empêcher les voyages ».

Les Souffleurs commandos poétiques :

Connus dans le monde entier en commandos chuchotés, Les Souffleurs commandos poétiques se définissent comme artistes poètes, pensent et expérimentent une « tentative de ralentissement du monde ». (www.les-souffleurs.fr)

Distribution :

Conception artistique, écriture et mise en scène – Julia Loyez

Co-mise en scène et conseil dramaturgique – Olivier Comte

Avec (en alternance) :

Eric Benyamine, Nicolas Bilder, Christophe Bonzom, Estelle Bordaçarre, Axel Bry, Loïc Calmejane, Talou Calvet, Olivier Comte, Vincent Comte, Christophe Cuby, Marie Daguerre, Virginie Deville, Françoise Escobar, Christian Esnay, Jando Graziani, Brigitte Guedj, Jean-Marc Hérouin, Hélène Lanscotte, Thomas Laroppe, Irène Le Goué, Julia Loyez, Marie Luc Malet, Axel Petersen, Maxence Rey, Corine Taraud, Zelda Soussan, Audrey Stupovski

Technique (en alternance) : Jaco Bidermann et Titou Lucas

