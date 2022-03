Art’R 2022 / “Ce que voient les oiseaux” par la compagnie Dérézo Jardin Nelson Mandela Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Art’R 2022 / “Ce que voient les oiseaux” par la compagnie Dérézo Jardin Nelson Mandela, 9 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 09 juin 2022 au samedi 11 juin 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 15h00 à 19h00 Spectacle “Ce que voient les oiseaux”, par la compagnie Dérézo, dans le cadre d’Art’R – Saison des arts de la rue / Printemps 2022 Les 9 et 11 juin de 15h à 19h – Jardin Nelson Mandela – Les Halles, Paris 1er

Le 10 juin de 15h à 19h – Place des Fêtes, Paris 19e En proposant au public de s’équiper de deux petits outils dits technologiques (un casque et un tableau de bord), une autre ville apparaît : une cité en transparence dont nous sommes les témoins momentanés. Au vu et au su de tous s’y jouent des choses que personne ne voit : c’est cela qu’il faut entendre. S’y jouent des choses que personne n’entend : c’est cela qu’il faut voir. Le public, avec des écrans sur le nez et sans même y prendre garde, finit dans une sorte d’observatoire dont il est partie prenante. La compagnie Dérézo : La compagnie Dérézo, adepte d’un théâtre polysémique, propose des formes spectaculaires hors cadres, volant d’un genre à l’autre, en salle ou à ciel ouvert. (ww.derezo.com) Distribution : Mise en scène Charlie Windelschmidt

Avec Louise Forlodou, Louise Morin, Ronan Rouanet et Nikita Faulon

Autrices Jessica Roumeur, Lisa Lacombe, Morgane Le Rest

Scénographie Camille Riquier

Construction Emmanuel Bourgeau et Quentin Alart – Ligne21

Créationson Gwenole Peaudecerf

Création vidéo Stéphane Leucart Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001 Contact : https://www.artr.fr/projetartr/ce-que-voient-les-oiseaux-2/ https://www.facebook.com/ArtR-Lieu-de-fabrique-itinerant-pour-les-arts-de-la-rue-281943518491697/ Théâtre

Date complète :

2022-06-09T15:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T15:00:00+01:00_2022-06-10T19:00:00+01:00;2022-06-11T15:00:00+01:00_2022-06-11T19:00:00+01:00

RolandSourau

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Jardin Nelson Mandela Adresse 32, rue Berger Ville Paris lieuville Jardin Nelson Mandela Paris Departement Paris

Jardin Nelson Mandela Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Art’R 2022 / “Ce que voient les oiseaux” par la compagnie Dérézo Jardin Nelson Mandela 2022-06-09 was last modified: by Art’R 2022 / “Ce que voient les oiseaux” par la compagnie Dérézo Jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela 9 juin 2022 Jardin Nelson Mandela Paris Paris

Paris Paris