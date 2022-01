Artpro13 Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Artpro13 Istres, 16 février 2022, Istres. Artpro13 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres

2022-02-16 – 2022-03-16 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice

Istres Bouches-du-Rhône Visites commentées en présence des artistes (inscription par retour de mail ou au 04 13 29 50 83)



Le 19 février à 14h30

Le 26 février à 14h30

Le 05 mars à 14h30

Le 12 mars à 14h30 Avec Jean-Philippe André / Marie-Ange Boularand / Nicolas Braghini / EERIC / Stéphane Garneret / Michel Mirabel / Pascale Roux



Vernissage de l’exposition en présence des artistes: Le mercredi 16 février à 18h30. Visites commentées en présence des artistes (inscription par retour de mail ou au 04 13 29 50 83)



Le 19 février à 14h30

Le 26 février à 14h30

Le 05 mars à 14h30

Le 12 mars à 14h30 Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Ville Istres lieuville Chemin De Tivoli Chapelle Saint-Sulpice Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Artpro13 Istres 2022-02-16 was last modified: by Artpro13 Istres Istres 16 février 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône