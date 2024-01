ARTPOP EUROPE CABARET SAUVAGE Paris, samedi 13 avril 2024.

Brooklyn, 2019… Alaska et l’équipe créative de Divatronic ont donné vie à un projet passionnel, avec des concerts à guichets fermés, des reconstitutions épiques et une dévotion fanatique. C’était la naissance de Justice For ARTPOP . Et maintenant, en raison d’une demande massive, Divatronic organise sa toute première tournée internationale à l’étranger. Venez célébrer avec le phénomène extra-terrestre Alaska Thunderfuck et son équipe de danseurs et d’invités spéciaux, alors que nous apportons cette production révolutionnaire en Europe – remixée, réimaginée… plus grande et plus puissante que jamais. Libérez votre esprit… ARTPOP.

Tarif : 29.60 – 29.60 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

Réservez votre billet ici

CABARET SAUVAGE 59 BD MACDONALD 75019 Paris 75