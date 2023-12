BARCELLA ARTPLEXE CANEBIERE Marseille, 25 janvier 2024, Marseille.

BARCELLA et son producteur ULYSSE MAISON D’ARTISTES se voient contraints de reporter le concert prévu le Jeudi 25 Janvier 2024 à l’Artplexe-Canebière de Marseille et s’en excusent.Dans l’attente d’une nouvelle date de report, les billets achetés pour la date initiale sont remboursables dans vos points de vente.Après une tournée intime et acoustique pour fêter ses 10 ans de carrière, avoir prêté sa plume à quelques beaux succès populaires (Zaz, Frero DeLaVega, Claudio Capéo), Barcella dévoile Mariposa , son 5ème album, sans doute le plus… intime, écorché.Si sa malice et sa délicatesse demeurent, la note générale s’y pare d’une sorte de mélancolie souriante. Ses mots tendres s’habillent de cordes sensibles et s’enrythment de sons du présent justes et exigeants. Il nous attire dans ses territoires imaginaires où la poésie est reine, baignés de vents et de lumières. On y trouve le soleil au-dessus des nuages.BARCELLA est l’un des artistes incontournables et orfèvres de la scène de la chanson française.Il se produira pour la première fois à Marseille le 25 Janvier 2024 à l’Artplexe-Canebière.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

ARTPLEXE CANEBIERE 125 LA CANEBIERE 13001 Marseille 13