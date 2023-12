TIM DUP ARTPLEXE CANEBIERE Marseille, 11 janvier 2024, Marseille.

À 27 ans, lesté de trois albums aux parcours en écharpe, Tim a pris les rênes de sa renaissance artistique. Même si cela peut paraitre évident, il a imaginé et pensé son quatrième album, débarrassé du bruit et de la fureur des attentes et des sentences, qui s’abattent tel un couvercle de plomb sur l’inspiration. Charpenté par l’amour autant que par les épreuves, le défi s’imposait à lui naturellement : redevenir l’enfant musicien, vierge de toutes les pressions, de cette quête de la performance, du grand résultat promis, et se laisser guider pour aller au bout de son intuition artistique.TIM DUP est de retour en concert à Marseille, la ville de son cœur ; pour nous présenter son nouveau spectacle en toute intimité avec le public.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-01-11 à 21:00

Réservez votre billet ici

ARTPLEXE CANEBIERE 125 LA CANEBIERE 13001 Marseille 13