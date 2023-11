« So young but so cold », une histoire du Post Punk en France Artplexe Canebière Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

Alors qu’en 2017 partout dans le monde on célébrait les 40 ans du mouvement Punk, rien à Nancy. Alors que Nancy fut sans conteste une des scènes majeure de l’avant garde punk/post-punk hexagonale. Ce documentaire propose de faire un retour sur une des plus belle aventure artistique du Grand Est depuis les années 70. Une aventure à la résonance nationale et internationale qui a bousculé les champs magnétiques de la ville de Nancy dans la quasi indifférence locale. Avec des témoignages d’acteurs majeurs de cette scène musicale dont Mona Soyoc de KAS PRODUCT.

⚫ Conférence par Frédéric Lemaitre

(journaliste chroniqueur, rédacteur en chef de la revue Persona, écrivain et conférencier, a longtemps collaboré à la revue musicale Abus Dangereux)

La conférence sera illustrée par des extraits sonores et projections d’images.

⚫ Si le slogan du mouvement Punk était « No Future », le Post-Punk quant à lui proposa une envolée créative, tout en gardant l’énergie de ses aînés.

Élaboration des morceaux, rage et une envie certaine d’expérimenter de nouveaux sons, voici donc la suite d’une contre-culture à la fois pleine d’élégance et d’agitation car le Post-Punk n’est pas morose, mais contient en lui une vivacité prête à dévorer le futur, justement. Et si le terme « Punk » est conservé, c’est bien que ce mouvement novateur y fait toujours référence, ne serait-ce que dans sa façon de s’affranchir du rock du passé et évoluer en une multitude de genres, du plus expérimental au plus noir où bien même se scinder dans d’autres vagues singulières telles que l’électro ou la musique indus.

Pour cette conférence, tournons-nous alors du côté français qui ne sera pas en reste et développera sa propre histoire et un glissement vers ses propres obsessions sonores tels qu’ont pu les pratiquer des groupes comme Marquis de Sade, Orchestre Rouge ou bien KaS Product, innovant un son exemplaire devenu légendaire.

La conférence sera parsemée d’extraits sonores et de projection d’images.

Des formations musicales d’aujourd’hui seront également associées à cette conférence, donnant un exemple clair de ce qu’est devenu aujourd’hui le Post-Punk car il perdure toujours et son indépendance reconnu en fait un des mouvements musicaux les plus ancrés dans l’histoire de l’art puisqu’il est allé au-delà de son étendue sonore en associant le graphisme, le look ou la littérature à son mode de vie, le rendant par-là même complet, voire intemporel.

En présence de Mona Soyoc, leader du groupe culte KAS PRODUCT.

Témoin inestimable (essentiel) de cette scène musicale d’hier et d’aujourd’hui.

La soirée se prolongera à la brasserie LE BLUM avec un set dj concocté spécialement par STELLA GALACTICA pour faire la fête, danser et se retrouver tous ensemble.

Tarif : 14 euros

