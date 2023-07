FESTIVAL LES FEMMES S’EN MELENT: JEANNE BALIBAR Artplexe Canebière Marseille, 28 novembre 2023, Marseille.

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MELENT: JEANNE BALIBAR Mardi 28 novembre, 20h30 Artplexe Canebière 35€

Dans le cadre du Festival Les Femmes s’en Mêlent

« Je voudrais que la vie soit une comédie musicale » s’exclame Jeanne Balibar. Entrer dans la tête de miss Balibar est déjà un rêve en soi digne d’un « musical » hollywoodien. Car les chansons de son nouvel album, « D’ici là tout l’été », pour la première fois toutes écrites de sa plume, révèlent un sens du tragique doublé d’une fantaisie espiègle. On passe par des montagnes russes d’émotions, des loopings de sensations, un grand huit d’images mentales dessiné par sa voix langoureuse et pleine de frissons.

Acrobate, funambule ? Pour guider Jeanne Balibar sur le fil de sa grandiose imagination, il fallait une complice experte en légèreté profonde – ou profondeur légère -, une docteure Pop assermentée : Cléa Vincent. L’idée de réunir ces deux artistes à première vue aussi dissemblables que possible (et finalement pas tant que ça) a germé dans la tête du tourneur de l’actrice. Elle s’est avérée fructueuse. « Pour moi, ç’a été un plaisir fou de travailler avec elle. »

Au gré de l’inspiration débridée de nos deux amazones auxquelles est venu prêter main-forte Arnaud Rebotini pour d’ébouriffantes suites d’arpèges électroniques, on navigue entre valse synthétique au tempo jazzy pour parler de la monogamie, « ce]e catastrophe ordinaire », dit- elle (« JTM, c’est la tuile »), ritournelle solaire aux accords synth pop 80’s (« Joyeusement banal ») ou encore disco-pop aux réminiscences french touch sur le thème lourd de la mort d’un ami (« L’absence »).

Et on tangue – pourquoi pas ? – entre conte dada féministe à la Brigitte Fontaine (« Cinderella »), tango social mi-Paname mi- argentin (« Louise Misère ») ou rumba afro-électro à la Lizzy Mercier Descloux («Divabobo»). Un voyage mouvementé donnant une certaine vision à 360 de la chanson française pop d’aujourd’hui.

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris en Mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme à Lille, Lyon, Grenoble, Nantes ou encore Toulouse. Il s’enrichit désormais d’un dispositif LES FEMMES S’ENGAGENT (ateliers, conférences, rencontres, projections, débats) qui œuvre pour pour plus d’égalité dans les musiques actuelles.

Site internet : https://lfsm.net/

_____________________________________________________________

Artplexe Canebière 125 La Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Crédit illustration visuelle : Katrien de Blauwer