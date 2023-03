LES FEMMES S’EN MÊLENT: MELLANO SOYOC + DENUIT Artplexe Canebière, 14 avril 2023, Marseille.

LES FEMMES S'EN MÊLENT: MELLANO SOYOC + DENUIT
Vendredi 14 avril, 21h00
Artplexe Canebière
23€

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT de retour à Marseille !

Le festival LES FEMMES S’EN MÊLENT a vu le jour pour la première fois à Paris en mars 1997.

Bien avant les débats sur la parité, LES FEMMES S’EN MÊLENT (LFSM) apporte une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals, en proposant une programmation audacieuse et devenant ainsi le premier festival international défendant la création musicale des artistes femmes.

Il devient itinérant dès sa troisième année et propose des concerts LES FEMMES S’EN MÊLENT dans de nombreuses grandes villes de France comme Lille, Lyon, Grenoble, Nantes ou encore Toulouse…

AMAM, partenaire de LFSM à Marseille, a fédéré autour du festival des salles emblématiques du centre-ville qui proposeront des concerts dans leurs salles en avril 2023.

La guitare d’Olivier Mellano, compositeur rompu aux expérimentations musicales les plus audacieuses, et la voix de Mona Soyoc, chanteuse cultissime de KAS PRODUCT sont réunis comme deux matières sonores en fusion… Soul chamanique ou transe gothique.. En grande prêtresse du mouvement dark wave des 80’s, Mona Soyoc se laisse volontiers portée par les guitares profondes d’Olivier Mellano… Les deux univers se télescopent, se provoquent et se frôlent… Des morceaux entre urgence et films noirs, mondes abstraits et atmosphère douce et mystérieuse… Un feu glacé qui emporte irrésistiblement… Le duo hypnotique part en tournée accompagné par un batteur, afin de restituer l’esprit de leur premier album « ALIVE »… En vie, envie et plus encore !

Denuit est un duo à la vie à la mort. Leur alchimie transmute la cold-wave en une quintessence de post-punk électronique, emprunt de mysticisme. Sur scène, leur énergie brûle comme une flamme incandescente. La voix est un élixir sensuel qui épouse les claviers à vif, rappelant parfois Siouxsie And The Banshees. Leur musique repousse les limites des genres et s’en délecte. Denuit est un remède contre l’ennui.

Artplexe Canebière
125 La Canebière
13001 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00

