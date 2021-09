Artplateforme au Wonderland Wonderland, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 17h à 0h

gratuit

Forever Too Much, Much Too Forever, À quoi ressemblerait le monde s’il appartenait aux autres ? – Performances, installations, musique, art multimédia, art engagé, sport

Avec Bastien Gral, Jean Marie Caddeo, Manuel Minch, Miyo Van Stenis, Soliman Lopez, Thomas Dupal, Tomek Jarolim, Yanieb Fabré, Wilmer Herrison, Owen Mendez et L’équipe de Volleyball d’ACCEPTESS T.

Un soir de lune décroissante débarque Forever too Much, Much Too Forever.

6 000 m2 d’art contemporain et d’activités sportives, un espace qui servira de refuge à une communauté créée par des natifs du digital qui ont trouvé le lieu où l’on discute de nos assignations à la naissance (genre, appartenance sociale, origine ethnique, etc.), le lieu où on les regarde se déconstruire, où l’on réinvente la condition sociale, voire physique, le tout en pleine urgence d’analyse et de pensée critique où les algorithmes façonnent presque notre culture, et nous poussent à vouloir devenir influenceurs, où nous cherchons à nous légitimer selon la métrique alarmante de la vanité. Forever Too Much crée de petits épicentres pour nous retrouver, des espaces où nous pouvons réfléchir au sujet d’internet : un écosystème qui fut un refuge idéal pendant la pandémie, aujourd’hui malheureusement surpeuplé et récupérant parfois ce que nous avons perdu de systèmes économiques qui semblaient obsolètes ou dysfonctionnels : troc ou NFT (non-fongible token). Forever Too Much, Much Too Forever est un site où l’on se pose des questions sur le corps, dans un monde où la science et la technologie peuvent tout changer.

C’est un espace de liberté où nous sommes venus nous réfugier. Un espace d’action où certaines économies et systèmes se soutiennent et s’affrontent, prouvant qu’il n’y a pas que la monnaie qui puisse honorer les accords humains.

En partenariat avec : Musées en Herbe, Recyclerie-sportive, Wonderland Paris, PCA (Paris College of Art), Artplateforme, Acceptess-T

Avec le commissariat de : Carlos Sanchez Bautista

Wonderland 103 Cours de Vincennes Paris 75020

Wonderland 103 Cours de Vincennes Paris 75020



Wonderland