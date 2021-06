Saintes Musée de l'échevinage Charente-Maritime, Saintes Art’Péro ! Musée de l’échevinage Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Art’Péro ! Musée de l’échevinage, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saintes. Art’Péro !

Musée de l’échevinage, le samedi 3 juillet à 19:00

L’association des Amis des Musées de Saintes vous invite à découvrir, à travers un jeu de questions et de réponses, le tableau « la Paix d’Amiens » de Pierre Lacour, peintre bordelais du XIXe siècle. Cette animation sera suivie d’un verre au restaurant La Musardière situé dans la cour du musée.

Sur réservation. Jauge public limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T19:45:00

