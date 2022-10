Art’péro : Initiation à l’histoire de l’art Cap M, 7 mars 2023, Nantes.

2023-03-07

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 16 € l’atelier / 48 € cycle de 3 ateliersSur réservation : billetweb.fr

Dans cet atelier, on prend le temps de regarder, on se pose des questions et on apprend à lire une œuvre d’art. Au travers d’une thématique explorée par un ou plusieurs artistes, cette rencontre autour de l’art est un espace d’échange basé sur le partage, la bienveillance et vise à stimuler notre imagination et notre réflexion. Durée : 1h Public : adultes Organisé par l’Odyssée Curieuse.

Cap M Nantes 44100

https://lodysseecurieuse.fr