ARTPAGE 13 Octon, 27 mai 2022, Octon.

ARTPAGE 13 Octon

2022-05-27 14:00:00 – 2022-05-27 20:00:00

Octon Hérault Octon

Pour la 13e édition des rencontres Artpage, la biennale de l’estampe et du livre d’art, l’association P.A.R.C. a invité 30 artistes, graveurs, plasticiens du livre et maisons d’édition.

Retrouvez-les sur leurs stands au Village des Arts et Métiers.

Gratuit

Pour la 13e édition des rencontres Artpage, la biennale de l’estampe et du livre d’art, l’association P.A.R.C. a invité 29 graveurs, éditeurs et artistes du livre.

Retrouvez-les sur leurs stands au Village des Arts et Métiers.

Gratuit

judith.rothchild@free.fr http://www.vam-octon.org/

Pour la 13e édition des rencontres Artpage, la biennale de l’estampe et du livre d’art, l’association P.A.R.C. a invité 30 artistes, graveurs, plasticiens du livre et maisons d’édition.

Retrouvez-les sur leurs stands au Village des Arts et Métiers.

Gratuit

Octon

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT DU CLERMONTAIS