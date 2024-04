Artothèque(s) dialoguons ! Le Grand-Quevilly, samedi 27 janvier 2024.

Artothèque(s) dialoguons ! Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Vendredi

Exposition du 27 janvier au 20 avril 2024

Vernissage

Samedi 27 janvier 2024 à partir de 17h

Artothèque(s) dialoguons ! est une exposition qui propose un dialogue entre deux collections, deux territoires et plusieurs regards à partir des collections de l’artothèque de Grand Quevilly et de l’artothèque ESADHaR (École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen). Cette exposition résulte d’un commissariat pluriel au cours duquel Marie-Margaux Bonamy, William Daniel, Marie-Laure Lapeyrère, Hélène Souillard & al ont échangé et réfléchi aux possibilités de rencontre entre les œuvres et avec les publics, au désir de choisir et de montrer, au souci de créer un espace ouvert et transformable.

L’exposition est également pensée sur une modalité évolutive grâce aux visiteurs et visiteuses qui pourront emprunter les œuvres exposées pendant le temps d’ouverture. Une fois leur choix décroché, les emprunteurs·euses seront par ailleurs invité·es à choisir l’œuvre qui remplacera celle qu’ils ou elles auront choisi d’emporter. Les publics participeront ainsi à la transformation de l’exposition à l’image du déplacement des œuvres propre au fonctionnement d’une artothèque, le passage de mains en mains.

Enfin, afin de jouer d’une scénographie à la croisée d’un lieu d’exposition et de l’intérieur d’une maison ou d’un appartement, explorant les possibles d’un accrochage sur les murs, Marie-Margaux Bonamy et Hélène Souillard ont été invitées à proposer un motif de papier peint pour un mur sur lequel les deux jeunes artistes proposeront un choix d’œuvres en dialogue avec leur motif. Cet habillage des murs fera écho à un accrochage joyeux, coloré et dense, entre environnement et aménagement.

Les publics seront invités à explorer les murs de la Maison des arts et à y découvrir les œuvres dont ils pourront s’emparer à l’issue de leur visite.

_

Artothèque(s) dialoguons !

est une exposition réalisée en partenariat avec l’ESADHaR Ecole supérieur d’art et de design Le Havre Rouen et sur le principe d’un commissariat pluriel avec le voix de Marie-Margaux Bonamy, William Daniel, Marie-Laure Lapeyrère, Hélène Souillard et al.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Samedi 27 janvier 2024

à partir de 15h

Parcours ludique aller/retour entre la Maison des arts et l’artothèque

À la recherche de la nouvelle maison des œuvres

à partir de 17h

Vernissage Artothèque(s) dialoguons !

Samedi 17 février 2024 à partir de 18h30

Ciné Club de la Maison des arts à la Médiathèque

Projection de Christine (1983) film de John Carpenter

Samedi 24 février 2024 de 15h à 17h30

Atelier de pratique artistique avec Marie-Margaux Bonamy

Mercredi 13 mars 2024 à partir de 18h

Qu’est-ce que ça fait aux œuvres de circuler ?

Discussion avec Albane Hupin, Marie-Laure Lapeyrère,

Yvan Poulain et un•e abonné•e

Mercredi 20 mars 2024 à partir de 18h30

Ciné Club de la Maison des arts à la Médiathèque

Projection de L’aile ou la cuisse (1976) film de Claude Zidi

Samedi 23 mars 2024 de 15h à 17h30

Atelier goûter Plat(s) de collection avec Marie-Margaux Bonamy

Samedi 6 avril 2024 à partir de 18h

Finissage concert

La Maison des arts Agnès Varda vous programme un événement mêlant son, lumière et crayons de couleur ! L’ambiance sera assurée par le collectif havrais MAGMA autour d’un DJset VJing (projection lumineuse). En parallèle et collectivement petits et grands seront invités à colorier le papier peint papiers mains de Marie-Margaux Bonamy présenté dans l’exposition.

Entrée libre

Visite-Découverte

avec Marie-Margaux Bonamy

• samedi 10 février à partir de 15h

• samedi 9 mars à partir de 15h

Les Visites découvertes sont un temps de visite et d’échange autour de l’exposition. Proposées par

Marie-Margaux Bonamy, médiatrice culturelle de la Maison des arts, elles s’adressent à toutes et

tous, petits et grands. Elles sont suivies d’une petite collation à partager (café, thé, fruits, biscuits)

pour continuer les échanges autour de l’exposition.

Exposition du 27 janvier au 20 avril 2024

Vernissage

Samedi 27 janvier 2024 à partir de 17h

Artothèque(s) dialoguons ! est une exposition qui propose un dialogue entre deux collections, deux territoires et plusieurs regards à partir des collections de l’artothèque de Grand Quevilly et de l’artothèque ESADHaR (École Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen). Cette exposition résulte d’un commissariat pluriel au cours duquel Marie-Margaux Bonamy, William Daniel, Marie-Laure Lapeyrère, Hélène Souillard & al ont échangé et réfléchi aux possibilités de rencontre entre les œuvres et avec les publics, au désir de choisir et de montrer, au souci de créer un espace ouvert et transformable.

L’exposition est également pensée sur une modalité évolutive grâce aux visiteurs et visiteuses qui pourront emprunter les œuvres exposées pendant le temps d’ouverture. Une fois leur choix décroché, les emprunteurs·euses seront par ailleurs invité·es à choisir l’œuvre qui remplacera celle qu’ils ou elles auront choisi d’emporter. Les publics participeront ainsi à la transformation de l’exposition à l’image du déplacement des œuvres propre au fonctionnement d’une artothèque, le passage de mains en mains.

Enfin, afin de jouer d’une scénographie à la croisée d’un lieu d’exposition et de l’intérieur d’une maison ou d’un appartement, explorant les possibles d’un accrochage sur les murs, Marie-Margaux Bonamy et Hélène Souillard ont été invitées à proposer un motif de papier peint pour un mur sur lequel les deux jeunes artistes proposeront un choix d’œuvres en dialogue avec leur motif. Cet habillage des murs fera écho à un accrochage joyeux, coloré et dense, entre environnement et aménagement.

Les publics seront invités à explorer les murs de la Maison des arts et à y découvrir les œuvres dont ils pourront s’emparer à l’issue de leur visite.

_

Artothèque(s) dialoguons !

est une exposition réalisée en partenariat avec l’ESADHaR Ecole supérieur d’art et de design Le Havre Rouen et sur le principe d’un commissariat pluriel avec le voix de Marie-Margaux Bonamy, William Daniel, Marie-Laure Lapeyrère, Hélène Souillard et al.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Samedi 27 janvier 2024

à partir de 15h

Parcours ludique aller/retour entre la Maison des arts et l’artothèque

À la recherche de la nouvelle maison des œuvres

à partir de 17h

Vernissage Artothèque(s) dialoguons !

Samedi 17 février 2024 à partir de 18h30

Ciné Club de la Maison des arts à la Médiathèque

Projection de Christine (1983) film de John Carpenter

Samedi 24 février 2024 de 15h à 17h30

Atelier de pratique artistique avec Marie-Margaux Bonamy

Mercredi 13 mars 2024 à partir de 18h

Qu’est-ce que ça fait aux œuvres de circuler ?

Discussion avec Albane Hupin, Marie-Laure Lapeyrère,

Yvan Poulain et un•e abonné•e

Mercredi 20 mars 2024 à partir de 18h30

Ciné Club de la Maison des arts à la Médiathèque

Projection de L’aile ou la cuisse (1976) film de Claude Zidi

Samedi 23 mars 2024 de 15h à 17h30

Atelier goûter Plat(s) de collection avec Marie-Margaux Bonamy

Samedi 6 avril 2024 à partir de 18h

Finissage concert

La Maison des arts Agnès Varda vous programme un événement mêlant son, lumière et crayons de couleur ! L’ambiance sera assurée par le collectif havrais MAGMA autour d’un DJset VJing (projection lumineuse). En parallèle et collectivement petits et grands seront invités à colorier le papier peint papiers mains de Marie-Margaux Bonamy présenté dans l’exposition.

Entrée libre

Visite-Découverte

avec Marie-Margaux Bonamy

• samedi 10 février à partir de 15h

• samedi 9 mars à partir de 15h

Les Visites découvertes sont un temps de visite et d’échange autour de l’exposition. Proposées par

Marie-Margaux Bonamy, médiatrice culturelle de la Maison des arts, elles s’adressent à toutes et

tous, petits et grands. Elles sont suivies d’une petite collation à partager (café, thé, fruits, biscuits)

pour continuer les échanges autour de l’exposition. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Avenue des Provinces

Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie maisondesarts@grandquevilly.fr

L’événement Artothèque(s) dialoguons ! Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2024-04-04 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES