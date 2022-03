Artothèques ASCAP : ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Artothèques ASCAP : ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE Montbéliard, 26 mars 2022, Montbéliard. Artothèques ASCAP : ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard

2022-03-26 – 2022-03-26 Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale

Montbéliard Doubs Montbéliard EUR ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE ANGELA GARCIA Les thèmes d’inspiration d’Angela Garcia sont centrés sur la nature, le paysage aquatique et minéral qui constituent le fil de sa vie. À partir de 13 ans – Accueil des publics scolaire – Sur réservation à l’artothèque Ascap. arto.ascap@wanadoo.fr +33 3 81 95 52 75 https://www.ascap25.com/artotheque/ ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE AVEC L’ARTISTE ANGELA GARCIA Les thèmes d’inspiration d’Angela Garcia sont centrés sur la nature, le paysage aquatique et minéral qui constituent le fil de sa vie. À partir de 13 ans – Accueil des publics scolaire – Sur réservation à l’artothèque Ascap. Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Ville Montbéliard lieuville Artothèque ASCAP 63 Rue Centrale Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

Artothèques ASCAP : ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE Montbéliard 2022-03-26 was last modified: by Artothèques ASCAP : ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE Montbéliard Montbéliard 26 mars 2022 Doubs Montbéliard

Montbéliard Doubs