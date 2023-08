Atelier gravure Artothèque Saint-Denis Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Denis Atelier gravure Artothèque Saint-Denis, 17 septembre 2023, Saint-Denis. Atelier gravure Dimanche 17 septembre, 09h00 Artothèque Entrée libre Atelier gravue : Partir d’une forme végétale patrimoniale Artothèque 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 41 75 50 http://www.cg974.fr/culture/index.php/artotheque Cette ancienne maison de maître et ses dépendances ont été construites au début des années 1840 par Paul Auguste Fraigneau, négociant à Saint-Denis. Elle abrite un lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

