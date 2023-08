Visite Guidée de l’exposition Re-bird Artothèque Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Depuis plusieurs années l’Artothèque du Département suit, avec grand intérêt, le parcours de l’artiste plasticienne Clotilde Provansal. Elle s’est fait connaître par le projet « Minotaure », accueilli en 2015 par le muséum d’histoire naturelle et qui l’avait amenée à cheminer dans sa création avec le concours du taxidermiste de l’établissement culturel. De façon étonnante, elle a ausculté des troncs d’arbre et révélé leur intérieur à l’occasion des 30 ans de l’Artothèque, lors de l’exposition « Mutual Core », sans oublier la série « Trachéoscopies » présentée en 2021 dans l’exposition collective «Panorama 2».

2023 est une sorte d’aboutissement de l’accompagnement attentif accordé à cette jeune artiste de la scène réunionnaise qui, avec « Re-bird », expose le fruit de toutes ses réflexions ac cumulées au fil du temps. Sur les thèmes de la transformation, de l’hybridation, de la métamorphose, de l’interconnexion, de la symbiose… que Clotilde Provansal questionnait déjà en 2016, avec le « laboratoire des hybrides ». Pourtant, cette exposition est bien plus que la synthèse de ses travaux. Installations artistiques, vidéos et présentations interactives sont une invitation à explorer des frontières floues, l’hybridation entre le végétal, l’humain et le monde animal, une expérience unique pour une interconnexion profonde.

Artothèque 26, rue de Paris, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 41 75 50 http://www.cg974.fr/culture/index.php/artotheque Cette ancienne maison de maître et ses dépendances ont été construites au début des années 1840 par Paul Auguste Fraigneau, négociant à Saint-Denis. Elle abrite un lieu d’exposition d’art contemporain depuis 1991.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

