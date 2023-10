Salon du Multiple et de la Micro édition Artothèque Saint Denis, 13 mai 2023, Saint Denis.

Salon du Multiple et de la Micro édition Samedi 13 mai, 14h00 Artothèque Entrée libre

Art en série limitée : salon du multiple et de la microédition est une manifestation dédiée à l’édition contemporaine sous toutes ses formes. De l’estampe à la photographie, du livre à la revue spécialisée, l’objet, le livre d’artiste, le volume … toutes les propositions de « print » et d’édition limitée et numérotée sont présentes à ce rendez-vous qui réunit une trentaine d’artistes, auteurs et éditeurs.

https://www.fracreunion.fr/programmation/evenement/art-en-serie-limitee-7

Artothèque 26 rue de Paris, Saint-Denis, 97400 Réunion, La Réunion Saint Denis 97400 La Réunion La Réunion 02 62 41 75 50 http://www.cg974.fr/culture/index.php/artotheque [{« link »: « https://www.fracreunion.fr/programmation/evenement/art-en-serie-limitee-7 »}] Créée en 1991 sur l’initiative du Département de La Réunion, l’Artothèque a constitué une collection de plus de 2000 œuvres et ouvrages sur l’art qui rendent compte de la création contemporaine réunionnaise, nationale et internationale. Chaque abonné peut emporter chez lui une œuvre d’art ainsi que des ouvrages de la bibliothèque spécialisée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© FRAC