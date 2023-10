Chercheurs D’art Artothèque, Maison Dewas Lille, 15 septembre 2019, Lille.

15 SEPT > 08 OCT 2019

Ils/elles sont élèves, retraité(e)s, enseignant(e)s, mères/pères aux foyers, travailleur(se)s indépendant(e)s, sans emploi, assistant(e)s maternel(le)s, employé(e)s administratif(ve)s… Sans lien professionnel avec le monde de l’art, ces hellemmois(es) nous parlent de la place que des œuvres, issues de la collection de l’Artothèque/l’Inventaire, prennent dans leur vie.

«Chercheurs d’art» nous partage ces récits de conquête et de voyages intimes dans l’art contemporain autour d’une installation sonore et visuelle avec la complicité de Zazie Mode d’emploi et de la plasticienne Titi Bergèse.

GRATUIT.

TEMPS FORT AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :

Vernissage à 16h autour d’un goûter et en présence des Chercheurs d’art. Entrée libre de 14h30 à 19h

SAMEDI 21 SEPTEMBRE :

Atelier d’écriture «La critique d’art sans peine et sans souci !». A l’occasion des journées du patrimoine, épatez la galerie en vous initiant à ce genre littéraire spécifique sous la houlette de Martin Granger, autour des oeuvres présentées dans la collection de l’inventaire, atelier de 15h30 à 17h30 sans inscription.

DIMANCHE 13 OCTOBRE :

Rencontre avec l’artiste Titi Bergèse et atelier de pratique artistique dans le cadre des portes ouvertes des ateliers d’artiste. Atelier de 15h30 à 17h30 sans inscription.

Exposition du dimanche 15 septembre au mardi 29 octobre 2019 selon les heures d’ouverture au public.

Dimanches 15 septembre et 13 octobre : 14h30 à 19h

Tous les mardis : 16h à 20h.

Dates supplémentaires :

Samedi 21 septembre de 14h30 à 18h

Samedi 12 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h.

L’inventaire

144 rue Faidherbe – 59260 Hellemmes / 03 20 04 88 12

www.linventaire-artotheque.fr

