Fin : 2024-03-30T10:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00 L’exposition présente les estampes

réalisées par 12 artistes dans les

différents ateliers de France. Le titre de

l’exposition « Les temps changent… »

est aussi le thème de la commande

qui amené les artistes à réfléchir à ce

sujet par la production d’une nouvelle

estampe.

Cette commande publique est pilotée par le

Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et

l’Association de Développement et de Recherche

Cette commande publique est pilotée par le

Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et

l'Association de Développement et de Recherche

sur les Artothèques (ADRA). Artothèque Maison Descartes 162, rue Bourbon, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549236389 »}] exposition artcontemporain Pierre La Police, Sans titre, 2021, lithographie . Coll Artothèque de Grand Châtellerault.

