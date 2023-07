Le Hip Hop est au cœur de ces ateliers et projections Artothèque les arts au mur Pessac, 16 septembre 2023, Pessac.

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « Le Mouv’, Hip Hop. De son histoire à ses scènes », dans le cadre du OFF des Vibrations Urbaines et en partenariat avec la ville de Pessac.

Une exposition immersive, transdisciplinaire et animée sur le Hip Hop et toutes ses scènes, de son art musical et corporel à son art pictural.

Autour d’œuvres photographiques, d’archives, d’objets iconiques, de performances, de conférences, de projections et de rencontres, permettant ainsi au public de découvrir ou de s’y exprimer, toute l’histoire du mouvement.

Commissaires d’exposition : Claire Calogirou & Comer OBC

Exposition organisée par Taxie Gallery, qui édite pour l’occasion un catalogue reprenant l’histoire du hop hip, des annexes de documents et des visuels d’œuvres présentées.

Le samedi de 14h à 16h : un atelier famille ludique et créatif destiné aux enfants de 5 à 15 ans, avec leurs parents, autour d’une visite-découverte de l’exposition « Le Mouv’, Hip Hop. De son histoire à ses scènes ».

Le samedi de 14h à 16h puis de 16h à 18h, et le dimanche de 14h à 16h puis de 16h à 18h : assistez à la projection des 2 films « Wild Style » (83 minutes) et « Beat Street » (105 minutes).

Wild Style est un film américain sur la culture hip-hop tourné et réalisé par Charlie Ahearn en 1981 et 1982. Il raconte les débuts de la culture hip-hop dans le Bronx à New York en abordant tous les aspects, la danse, le rap, le graffiti et les créateurs du hip-hop : les DJ. Faisant de lui, dès lors, un témoignage important tout autant que ludique de la naissance d’une culture qui bientôt envahira le monde entier.

Beat Street est un des premiers films américain consacrés au hip-hop, après Wild Style et Style Wars, il est réalisé par Stan Lathan, sorti en 1984. Un petit groupe de jeunes habitants du Bronx veulent percer dans le monde du hip-hop. Kenny est un DJ prometteur, son petit frère Lee est un excellent breakdancer, Ramon est graffeur et Charlie s’est donné une place de manager pour Kenny.

Artothèque les arts au mur 2bis avenue Eugène-et-Marc-Dulout, 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.lesartsaumur.com/ Les arts au mur artothèque, un lieu dédié à la création contemporaine tourné vers tous grâce à son mode d'action original, le prêt d'œuvres.

Depuis 18 ans, nous soutenons la création visuelle et ses artistes contemporains. Notre équipe de cinq passionnés rapprochent autour de projets artistiques exigeants des personnes de tous horizons et souvent éloignées de la culture.

L’artothèque a constitué une collection de 1000 œuvres d’art contemporain grâce au soutien de la ville de Pessac et des dépôts de l’Artothèque du Limousin, du FNAC et du CNAP.

Les œuvres de cette collection peuvent être empruntées par tous : particuliers, scolaires, universités, entreprises, collectivités, espaces sociaux, hôpitaux, prisons… Chaque année, plus de 1600 prêts sont effectués sur le territoire néo-aquitain.

Une programmation artistique et culturelle est mise en œuvre pour diffuser et sensibiliser aux démarches des artistes présents dans la collection : expositions, résidences, programme culturel, actions éducatives…

Membre de l’ADRA – Association de Développement et de Recherche sur les Artothèques – et de ASTRE – Réseau arts plastiques & visuels Nouvelle-Aquitaine. Tram B ou Liane 4 / Arrêt Pessac Centre.

