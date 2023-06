Superfish #2 | Tout-pirogue Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen, 1 juillet 2023, Caen.

L’exposition de la peintre Muriel Rodolosse est construite autour d’un grand tableau linéaire de 17m de long.

Conçue par étapes entre 2021 et 2023, l’œuvre est imaginée comme un grand dessein sans fin. Chaque présentation de l’imposante peinture offre l’occasion d’un nouvel épisode agrémenté de nouveaux panneaux réalisés sous Plexiglas comme il est d’usage chez l’artiste. Cette technique inverse la manière habituelle de peindre, en allant du détail vers le fond, sans possibilité de repentir.

Ensemble empreint de mysticisme, le tableau est voulu comme une aventure, une promenade dans une autre perception du vivant, une vision transformée ici par les yeux de la louve, personnage central de l’œuvre. C’est à travers son regard que Muriel Rodolosse nous invite à nous enfoncer à la frontière du visible et de l’invisible, dans un paysage de forêts et de sous-bois où s’exprime dans un même élan la puissance de vie et de mort.

Plus d’informations sur le site de l’Artothèque de Caen..

Artothèque, Espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon

Caen 14000 Calvados Normandie



The exhibition of the painter Muriel Rodolosse is built around a large linear painting of 17m long.

Conceived in stages between 2021 and 2023, the work is imagined as a great design without end. Each presentation of the imposing painting offers the opportunity of a new episode embellished with new panels realized under Plexiglas as it is usual for the artist. This technique reverses the usual way of painting, going from the detail to the background, without possibility of repentance.

The painting is a mystical adventure, a walk through a different perception of life, a vision transformed here by the eyes of the she-wolf, the central character of the work. It is through her eyes that Muriel Rodolosse invites us to enter the frontier of the visible and the invisible, in a landscape of forests and undergrowth where the power of life and death are expressed in the same impulse.

More information on the website of the Artothèque de Caen.

La exposición de la pintora Muriel Rodolosse se articula en torno a un gran cuadro lineal de 17 m de largo.

Concebida por etapas entre 2021 y 2023, la obra se imagina como un gran diseño interminable. Cada presentación del imponente cuadro ofrece la oportunidad de un nuevo episodio, realzado por nuevos paneles creados bajo plexiglás, como es habitual en la artista. Esta técnica invierte la forma habitual de pintar, pasando del detalle al fondo, sin posibilidad de arrepentimiento.

El cuadro, impregnado de misticismo, pretende ser una aventura, un paseo por una percepción diferente de la vida, una visión transformada aquí por los ojos de la loba, personaje central de la obra. Es a través de sus ojos como Muriel Rodolosse nos invita a ir a la frontera de lo visible y lo invisible, a un paisaje de bosques y maleza donde la fuerza de la vida y de la muerte se expresan en un mismo impulso.

Más información en la página web de la Artothèque de Caen.

Die Ausstellung der Malerin Muriel Rodolosse ist um ein großes, lineares Gemälde von 17 m Länge herum aufgebaut.

Das Werk wurde in Etappen zwischen 2021 und 2023 entworfen und ist wie ein großes, endloses Projekt. Jede Präsentation des imposanten Gemäldes bietet die Gelegenheit für eine neue Episode mit neuen Plexiglastafeln, wie es bei dem Künstler üblich ist. Diese Technik kehrt die übliche Malweise um, indem sie vom Detail auf den Grund geht, ohne die Möglichkeit, etwas zu bereuen.

Das von Mystik geprägte Gemälde soll ein Abenteuer sein, ein Spaziergang durch eine andere Wahrnehmung des Lebendigen, eine Sicht, die hier durch die Augen der Wölfin, der zentralen Figur des Werks, verändert wird. Durch ihren Blick lädt uns Muriel Rodolosse ein, an die Grenze des Sichtbaren und Unsichtbaren vorzudringen, in eine Landschaft aus Wald und Unterholz, in der die Macht des Lebens und des Todes in einem einzigen Impuls zum Ausdruck kommt.

Weitere Informationen auf der Website der Artothèque de Caen.

