Atelier « Constellations », Exposition Perceptions Artothèque d’Angers Angers, 17 septembre 2023, Angers.

Atelier « Constellations », Exposition Perceptions Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00 Artothèque d’Angers Atelier libre

Atelier « Constellations » animé par un médiateur autour des oeuvres de Dominique De Beir et de Cécile Benoiton.

L’atelier est en continu sur les créneaux indiqués, installez-vous librement en famille ou entre amis.

Artothèque d’Angers 35 boulevard du roi rené Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html Lieu de diffusion de création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection, et à une politique d’exposition et des activités régulières, elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville d’Angers