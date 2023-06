Atelier en autonomie autour de l’exposition Perceptions Artothèque d’Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Atelier en autonomie autour de l’exposition Perceptions 16 et 17 septembre Artothèque d’Angers Entrée libre

L’artiste Clément Laigle décompose les images à l’aide de l’unité du pixel. Inspirez-vous de sa pratique pour composer un dessin case par case jusqu’à brouiller la vision.

Venez en famille ou entre amis pour réaliser cette activité !

Artothèque d’Angers 35 boulevard du roi rené Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html Lieu de diffusion de création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection, et à une politique d’exposition et des activités régulières, elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Ville d’Angers