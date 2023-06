Exposition Perceptions Artothèque d’Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Exposition Perceptions 16 et 17 septembre Artothèque d’Angers Entrée libre

En lien avec le parcours contemporain autour des cinq sens aux musées d’Angers, l’Artothèque présente un corpus d’œuvres sous le signe de la perception.

Visite libre. Un médiateur sera présent pour échanger avec vous.

https://musees.angers.fr/expositions/evenement/73122-perceptions/index.html

Artothèque d’Angers 35 boulevard du roi rené Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 83 https://musees.angers.fr/lieux/artotheque-d-angers/index.html [{« link »: « https://musees.angers.fr/expositions/evenement/73122-perceptions/index.html »}] Lieu de diffusion de création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection, et à une politique d’exposition et des activités régulières, elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Ville d’Angers- RU-Repaire Urbain