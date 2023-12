Défilé et bal Artolsheim Catégories d’Évènement: Artolsheim

Bas-Rhin Défilé et bal Artolsheim, 13 juillet 2024, Artolsheim. Artolsheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-13 Défilé des associations avec des chars, soirée festive.

A cette occasion, les Sapeurs-Pompiers organisent leur traditionnel défilé de chars réalisés par les associations du village et du Ried. Les Pompiers vous donnent ensuite rendez-vous sur la place du Foyer St-Maurice pour faire la fête au bal jusqu’au bout de la nuit. Venez nombreux!!! EUR. Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

