Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-28 . Crémation du bûcher de la St Jean dans le cadre des étangs du Fösterplatz, unique dans la région, le bûcher se mire dans les eaux des étangs. Entrée libre. Petite restauration. Allumage du bûcher vers 22h. EUR. Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est

67390 Artolsheim Bas-Rhin Grand Est

